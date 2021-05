Mattarella,basta agitare proprie idee,confronto costruttivo

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Questo è il tempo del rilancio, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime, è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro, di progettare la ripartenza. Questo è il tempo di farlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia. Insieme, non vuol dire abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni ma confrontarsi costruttivamente, perchè confrontarsi è ben diverso che agitare le proprie idee come motivi di contrapposizione insuperabile. Questo è il messaggio che oggi emerge". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Brescia. (ANSA).