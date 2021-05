Mattarella a Brescia, prima università e poi hub vaccinale

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Brescia. Il capo dello Stato partecipa all'inaugurazione dell'Anno accademico. In realtà la sua visita era programmata per il 29 ottobre scorso e fu rinviata a causa dell'impennata di casi Covid. Il presidente Mattarella è accompagnato dal ministro dell'Università e Rircerca Maria Cristina Messa. Al suo arrivo è stato eseguito l'inno nazionale ed osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia. Alla fine della cerimonia all'università Mattarella visiterà un hub vaccinale. (ANSA).