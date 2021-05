Marocco richiama ambasciatrice in Spagna per consultazioni

(ANSA) - RABAT, 18 MAG - Il Marocco ha richiamato per consultazioni l'ambasciatrice in Spagna, Karima Benyaich, nel pieno della crisi migratoria nell'enclave di Ceuta. In precedenza la diplomatica marocchina era stata convocata dal ministero degli Esteri spagnolo.

Il richiamo in Marocco dell'ambasciatrice è stato deciso dopo che Madrid ha espresso alla diplomatica la propria "insoddisfazione" per "il massiccio ingresso di migranti marocchini a Ceuta", enclave spagnola sul suolo marocchino, ha reso noto il ministero degli Esteri di Rabat. "L'ambasciatrice è stata richiamata per consultazioni e tornerà subito in Marocco", ha detto un portavoce del ministero. (ANSA).