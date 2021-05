Covid: metro Londra in crisi, ancora al 35% della capacità

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Transport for London (TfL), La società che gestisce metro e autobus a Londra, si è assicurata un'altra proroga fino al 28 maggio del piano del governo per il suo salvataggio poiche' anche dopo un allentamento delle misure anti-Covid i passeggeri continuano ad essere pochi. Lo scrive Skynews.

Gli ultimi dati del Dipartimento per i trasporti mostrano che il numero di passeggeri sui servizi di metropolitana e autobus nella capitale britannica la scorsa settimana erano rispettivamente al 35% e al 60% dei livelli pre-pandemia.

Il crollo del numero di persone che hanno preso i mezzi pubblici in questo anno ha decimato le finanze di TfL, portandola a chiedere finanziamenti governativi per mantenere i servizi in funzione. (ANSA).