X Factor, Ludovico Tersigni verso la conduzione

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Potrebbe essere Ludovico Tersigni, l'attore di "Skam Italia" e di "Summertime", a condurre la 14/a edizione di 'X Factor'. E' l'indiscrezione rilanciata dal sito Dagospia.

Romano, nipote di Diego Bianchi, ossia Zoro, molto schivo e riservato sulla vita privata, amatissimo dal pubblico giovane. E senza un profilo Instagram. Quindi via il quarantenne Cattelan, che grazie a X Factor - dove è rimasto 10 anni - ora ha annunciato il suo show su Netflix (Una semplice domanda) ed è atteso in Rai a settembre con un nuovo format (Da grande, al momento si parla di due puntate), e largo alle nuove generazioni.

Per Tersigni - se come sembra sarà lui il nuovo volto di X Factor - si tratterebbe della prima esperienza alla conduzione.

L'esordio di Tersigni sul set del film dello zio Diego Bianchi Arance & Martello; dopo quel piccolo ruolo l'esperienza con Gabriele Muccino nella commedia estiva L'estate addosso e poi nel film da Nick Hornby ma ambientato a Roma, Slam. Quindi il grande successo seriale, di Skam Italia, in ben quattro stagioni. Ma anche Summertime per Netflix Italia, di cui è in arrivo la seconda stagione, dal 3 giugno. "Tra pochi giorni dovrebbe già iniziare gli incontri e le prove prima delle registrazioni» scrive il sito di Roberto D'Agostino. (ANSA).