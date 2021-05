Omofobia: Perantoni (M5s), legge è ostaggio di una minoranza

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "La legge sull'omofobia va approvata subito, è insopportabile che sia ostaggio di una minoranza.

Quello che abbiamo inviato al Senato è un testo chiaro, senza ambiguità e non richiede modiche, come sostiene il cardinal Bassetti, perché le criticità prospettate sono solo preconcette.

Bastano le parole del presidente Mattarella per rappresentare le aspettative del Paese". Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S. (ANSA).