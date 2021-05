Nasce Treccani Junior, l'enciclopedia a misura di bambino

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Arriva la Treccani Junior: la prima opera enciclopedica che l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani dedica ai bambini tra i 5 e i 9 anni. In quattro volumi, con oltre 760 disegni e 300 immagini accattivanti, l'enciclopedia (147 euro, divisibile in tre rate) guida le bambine e i bambini alla scoperta del mondo e di se stessi, risvegliando pagina dopo pagina la loro curiosità. 'Osservare', 'Scoprire', 'Imparare', 'Conoscere': i titoli dei quattro volumi sono anche le tappe di un itinerario attraverso cui bambini e bambine possono comprendere, sin da piccoli, il valore e il significato di concetti e valori complessi che vengono semplificati da un linguaggio adatto alla loro giovanissima età e dalla ricca presenza di immagini e illustrazioni.

Treccani junior è un'opera da leggere ai propri figli o sfogliare insieme a loro, proprio come una favola della buonanotte, per aiutarli a conoscere divertendosi, accompagnati dal potere delle parole e delle immagini in un percorso che si rinnova continuamente. Tra gli argomenti trattati: chi sono io, come impariamo a parlare, le regole della strada, il valore del gioco, cosa vuol dire essere vivi, i luoghi del mondo. Molto più che un'enciclopedia, uno strumento adeguato per orientarsi correttamente, ma semplicemente, nella lettura con approfondimenti tematici e iconografici, brevi definizioni di vocabolario e sintetiche biografie, animato e colorato da foto e illustrazioni con funzione didattica ed esemplificativa al tempo stesso. (ANSA).