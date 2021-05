Gaza: esercito, colpiti 15 chilometri di tunnel Hamas

(ANSA) - TEL AVIV, 17 MAG - L'esercito israeliano ha colpito la notte scorsa 15 chilometri della rete dei tunnel, detta 'Metro', di Hamas nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in particolare sono stati centrati i passaggi tra i vari tunnel, definiti la 'Linea C' della rete.

Nel complesso gli attacchi sono stati circa 35 in un periodo di 20 minuti. "L'attacco - ha aggiunto il portavoce - ha fatto parte di una più larga operazione dell'esercito per colpire in maniera significativa il sistema sotterraneo terroristico".(ANSA).