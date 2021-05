Fauci, Covid si può controllare ma non eliminare

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllearlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le infezioni in modo che non sia più una minaccia pubblica". Lo ha detto l'immunologo americano Anthony Fauci, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Fauci ha ricordato che un solo agente patogeno è stato finora eradicato, quello del vaiolo. (ANSA).