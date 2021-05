Iran: Zarif cancella visita a Vienna per bandiera Israele

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha cancellato oggi una visita a Vienna, dove si stanno svolgendo i negoziati sul nucleare, in segno di protesta per la decisione del cancelliere Sebastian Kurz di fare issare la bandiera di Israele sulla sede della cancelleria. Lo riferisce sul suo sito l'agenzia Reuters.

La Repubblica islamica ha una posizione ostile a Israele e sostiene gruppi palestinesi come Hamas, impegnato in questi giorni nel conflitto con lo Stato ebraico. (ANSA).