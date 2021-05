Vaccini: report, immunizzato 76,8% degli over 80

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Sono 3.476.377 gli over 80 che sono completamente vaccinati in Italia. Si tratta del 76,87% delle persone previste. Lo rivela il report settimanale sui vaccini pubblicato dalla struttura commissariale. Gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose sono 4.002.914, pari all'88,51%. Sono ancora in attesa della prima somministrazione, infine, 519.666 ultraottantenni, pari all'11,49% del totale. Sono invece 1.228.783, pari al 20,40%, le persone tra i 70 e i 79 anni ad aver ricevuto il richiamo, mentre 4.526.186 (75,16%) hanno ricevuto la prima dose. In attesa della prima inoculazione 1.495.947 (24,84%). (ANSA).