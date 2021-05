Oms, non vaccinate i bambini ma date le dosi a Covax

(ANSA) - GINEVRA, 14 MAG - "Non vaccinate i bambini ma date le dosi a Covax": è la richiesta di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

Lanciato nell'aprile 2020 dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, Covax è il programma di collaborazione globale per accelerare lo sviluppo, la produzione e la parità di accesso per tutti i Paesi ai vaccini contro il Covid-19. (ANSA).