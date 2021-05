L.elettorale: Letta, scinderla da convenienze del momento

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Ritengo che la questione della legge elettorale vada scissa rispetto alle convenienze politiche del momento, per un motivo ideale e concreto". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione Pd.

"Chi ha fatto leggi elettorali per un ritorno immediato poi ne è stato travolto. E poi noi siamo una minoranza, siamo piccoli, noi da soli non siamo in grado di farla. Il cambio può avvenire solo nell'ambito di una larga intesa, e quindi non può essere interpretata come una nostra convenienza". (ANSA).