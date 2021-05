Clima: Kerry a Draghi, la leadership dell'Italia è cruciale

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Ho avuto l'onore di incontrare il primo ministro italiano Mario Draghi. Grazie per l'impegno nelle nostre sfide comuni in vista del G20 e della COP26. La leadership dell'Italia è cruciale per affrontare la crisi climatica". Lo scrive su Twitter John Kerry, inviato speciale del presidente Usa per il clima, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con Draghi. (ANSA).