Servizi: Casellati, congratulazioni a Belloni

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Le mie congratulazioni a Elisabetta Belloni, prima donna al vertice dell'intelligence italiana. La nomina a direttore generale del Dis segna una tappa miliare nel lungo cammino di affermazione delle donne nelle istituzioni.

Un'amministrazione da sempre declinata al maschile si apre ora alla concretezza, alla sensibilità e alla straordinaria capacità di visione di un ambasciatore in rosa che ha saputo distinguersi per competenza e determinazione nella sua prestigiosa carriera diplomatica. Tanti auguri di buon lavoro a Elisabetta Belloni nella certezza che anche in questo nuovo, delicato ruolo, saprà operare con grande tenacia ed incisività". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. (ANSA).