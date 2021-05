Nessuno compra villa Frank Sinatra in deserto California

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Nessuno vuole comprare la villa di Frank Sinatra arroccata sopra Palm Desert, in California. La proprieta', situata nella Coachella Valley, e' stata messa sul mercato per la prima volta nel 2007 (e poi negli anni successivi) e ora e' tornata in vendita per 4,25 milioni di dollari. Ancora pero' non si e' fatto avanti nessun acquirente: secondo il New York Post e' la sua posizione "in mezzo al nulla" a rendere difficile la vendita.

Conosciuta come 'Villa Maggio', e' stata commissionata da Sinatra nel 1967, ha una vista mozzafiato sulle montagne, 9 camere da letto e 11 bagni, (tra struttura principale e dependance), campo da tennis, piscina, eliporto e parcheggio per 24 auto. Descritta come una delle residenze preferite di Sinatra la villa, seppure isolata, e' a soli 20 minuti dai negozi e ristoranti di Palm Desert ed El Paso. (ANSA).