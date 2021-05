Dl Covid: Lega, bene impegno Governo a riaprire cerimonie

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ottima notizia l'ok del Governo alla proposta della Lega per stabilire un protocollo di riapertura in sicurezza delle cerimonie, che risponde alle richieste di decine di migliaia di aziende e di tantissime coppie e famiglie. Grazie al nostro ordine del giorno al Decreto Covid c'è l'impegno dell'esecutivo ad adottare linee guida che garantiscano lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

Un'iniziativa fortemente caldeggiata dalla Lega ed in continuità con le riaperture già stabilite per le visite nelle Rsa.

Positiva la convergenza su questo ordine del giorno da parte delle altre forze politiche di maggioranza, che hanno deciso di sottoscrivere il nostro testo. Siamo orgogliosi che le nostre indicazioni siano determinanti per indirizzare le scelte del Governo, sul quale non avremmo potuto di certo incidere stando all'opposizione". Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Luca Briziarelli, Maurizio Campari, Gianfranco Rufa, Emanuele Pellegrini, William De Vecchis e Pasquale Pepe firmatari dell'ordine del giorno 1.3 testo 2. (ANSA).