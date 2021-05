Comuni: Tajani, Bertolaso ed Albertini ci ripensino

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Senza FI il centrodestra non solo non vince, ma non esiste. Dobbiamo trovare candidati capaci, la candidatura di Bertolaso a Roma mi sembra la più adatta, certo alcune resistenze lo hanno portato a rinunciare, mi auguro che ci ripensi. Spero ci ripensi anche Albertini a Milano. Con loro il centrodestra potrebbe puntare seriamente al governo di queste due città. Comunque il clima è positivo, ieri la riunione sulle città capoluogo è andata molto bene". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. (ANSA).