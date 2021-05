Alitalia: Ok Commissione Senato a risoluzione su lancio Ita

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Mettere in campo tutte le iniziative necessarie a consentire alla nuova compagnia aerea Ita di iniziare la propria attività entro luglio 2021 e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia della forza lavoro di Alitalia. La risoluzione approvata all'unanimità in Commissione Trasporti impegna il governo in una direzione precisa, una strada che la Lega batte in maniera concreta da tempo. Siamo soddisfatti per aver trovato una convergenza unanime per la tutela dell'occupazione e il 'decollo' in tempi brevi di una nuova compagnia di bandiera fondamentale per l'intera nazione." Lo dicono in una nota i deputati della Lega e componenti della Commissione Trasporti Edoardo Rixi (co-firmatario della risoluzione) e Federica Zanella. (ANSA).