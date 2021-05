Migranti:Lamorgese,rafforzare capacità Libia gestire confini

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato l'inviato speciale della Nazioni unite per la Libia, Jàn Kubis e gli ha confermato l'intenso e continuo impegno del Governo italiano per "consolidare la cornice di sicurezza in Libia" anche al fine di "rafforzare le capacità di gestione delle frontiere terrestri e marittime da parte delle autorità libiche". Il ministro ha anche sottolineato la necessità che "l'Unione europea sia maggiormente coinvolta nella gestione del fenomeno migratorio che ha radici al di fuori della Libia e la vede come Paese di transito". (ANSA).