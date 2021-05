Incidenti lavoro: Draghi: dobbiamo fare di più

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Esprimo cordoglio mio e governo per la morte della giovane Luana D'Orazio e degli altri ben 5 lavoratori deceduti sul lavoro solo in una settimana". Lo dice il premier Mario Draghi durante il question time. Alle parole del premier è seguito un lungo applauso della Camera. "Non dobbiamo dimenticare, siamo vicine alle loro famiglie e vogliamo fare tutto il possibile per evitare il ripetersi di questi episodi, dobbiamo fare di più sulla sicurezza sui luoghi di lavoro". (ANSA).