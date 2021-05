Alitalia: fonti governo, in dl Sostegni risorse per 100 milioni

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Ammonterebbero a 100 milioni, secondo quanto si apprende da fonti di governo, le risorse che il governo si appresta a stanziare nel prossimo decreto sostegni per garantire l'operatività di Alitalia.

In una nota il Mise aveva spiegato che la cifra non era paragonabile ai prestiti ponte del passato pari a 900 e 400 milioni. (ANSA).