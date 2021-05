Accoltella ex e uccide suo figlio: Meloni, medaglia a Mirko

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Mirko è morto mentre con estremo coraggio difendeva la mamma dall'ex compagno. Speriamo che sia fatta presto giustizia per questo giovane e che l'assassino la paghi cara. Per Mirko, per il suo coraggio, chiediamo venga concessa una medaglia d'oro al valor civile". Lo propone su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

(ANSA).