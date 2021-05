Ue: Fico, si rafforzi e parli con una voce sola

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "L'emergenza che ogni Paese in Europa sta affrontando ha reso evidente il valore di una Unione forte, e come siano necessari ascolto e cooperazione per affrontare problemi comuni. La sfida è questa: individuare risposte condivise a questa crisi come ai tanti dossier aperti che interessano da vicino l'Unione europea, la quale deve rafforzare la propria capacità di parlare con una voce sola. Occorre uno sforzo maggiore in questa direzione, un cambio di paradigma. Ho parlato di questo come di altri importanti dossier - dalla situazione in Bielorussia al processo di integrazione dei Balcani occidentali e ai flussi immigratori nel Mediterraneo - con il Ministro degli Affari esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico.

"I rapporti tra i nostri Paesi si sono andati progressivamente intensificando in questi anni. Continueremo su questa strada rafforzando anche la collaborazione tra i nostri Parlamenti", conclude. (ANSA).