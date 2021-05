David: Sophia Loren, senza il cinema non posso vivere

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "L'emozione è la stessa del primo David 60 anni fa è anche di più", ha detto Sophia Loren, David come migliore attrice protagonista per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti, ringraziando i produttori e tutta la troupe e "il protagonista con me, un bambino meraviglioso, magico, che si chiama Ibrahima Gueye e ringrazio il mio regista, Edoardo. Il suo cuore e la sua sensibilità hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio, anche per questo io a mio figlio sono veramente molto grata, è un uomo meraviglioso. Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ancora, sempre più belli, io senza il cinema non posso vivere assolutamente!". (ANSA).