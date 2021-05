David: Immigrato di Checco Zalone migliore canzone

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Se lo sapevo venivo", così Luca Medici, Checco Zalone, in collegamento ha scherzato alla notizia della vittoria del David come migliore canzone, Immigrato nel film Tolo Tolo. "I miei famigliari dormono, non gliene frega niente che ho vinto", ha aggiunto. "Mi sono preparato poche parole. "La solita cricca di sinistra che premia i soliti, no questo era il foglietto se perdevo. Grazie all'accademia per il riconoscimento meritocratico". (ANSA).