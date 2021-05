Rousseau, no lista iscritti a neo-Movimento

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Rousseau per legge non può assolutamente comunicare gli elenchi di iscritti a persone diverse dal legittimo rappresentante legale o addirittura, come richiesto, a persone neanche iscritte al Movimento". Così l'associazione in un post in cui aggiunge: se comunicasse i dati "ad un soggetto terzo", violerebbe il "Codice Privacy che prevede fino alla pena della reclusione per comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Per questo non è possibile neanche comunicare la lista ad una neo forza politica che abbia una diversa associazione con un diverso Statuto e un diverso simbolo".

