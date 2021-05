Mattel riciclerà giocattoli usati, anche la Barbie

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Mattel lancia un programma per il riciclaggio dei giocattoli usati. Si chiama 'PlayBack', ed è un'iniziativa pilota che ha lo scopo di recuperare e riutilizzare vecchi materiali per la realizzazione di nuovi prodotti. Tra i primi marchi ad essere coinvolti nel programma anche l'iconica Barbie. La nuova iniziativa della multinazionale dei giocattoli segue l'impegno preso in precedenza di ricorrere entro il 2030 a materiali che siano al 100% riciclabili.

"Teniamo questi materiali preziosi fuori dalle discariche - ha detto Pamela Gill-Alabaster, a capo di Mattel Sostenibilità - un'opportunità per sviluppare un modello circolare". 'Playback' interesserà prima Stati Uniti e Canada, poi il programma sarà esteso all'Europa. (ANSA).