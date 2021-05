La polizia evacua il Muro del Pianto a Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 10 MAG - La polizia di Gerusalemme sta evacuando le persone al Muro del Pianto della Città Vecchia di Gerusalemme. Anche i deputati della Knesset, il Parlamento israeliano, hanno lasciato l'aula e il palazzo dopo il risuonare delle sirene.

Intanto, l'organizzazione nazionalistica ebraica Am ke-Lavì ha annullato la Marcia delle bandiere - un omaggio all'anniversario della unificazione della città nel 1967 - dopo aver appreso dalla polizia che la manifestazione non avrebbe potuto passare dalla porta di Damasco e dal rione islamico della Città Vecchia. Ciò nel timore di violenze fra i manifestanti e la popolazione palestinese. "Non possiamo certo festeggiare in una Gerusalemme divisa", hanno spiegato gli organizzatori. Hanno tuttavia confermato un raduno di massa nella Spianata del Muro del Pianto. (ANSA).