Francia: donna accoltella un poliziotto, un collega le spara

(ANSA) - PARIGI, 10 MAG - Una donna ha aggredito un poliziotto con un coltello nella Gironda, la regione di Bordeaux. Un altro poliziotto ha fatto fuoco e l'ha ferita in modo grave ed è morta poco dopo, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna, a quanto si è appreso, era in un "grave stato confusionale", e le fonti hanno parlato anche di "demenza". L'episodio è avvenuto a Pessac, vicino a Bordeaux.

Stando alle ricostruzioni, la donna si era barricata in una stanza della sua casa e avrebbe ferito l'agente a una gamba con un coltello. A quel punto il collega del poliziotto ha "aperto il fuoco per legittima difesa". (ANSA).