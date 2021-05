Arena Verona: Salvini, 6.000 spettatori fino a mezzanotte

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - "Seimila spettatori all'Arena di Verona, fino a mezzanotte: è la richiesta della città, per mandare a tutta Italia e al mondo un messaggio di libertà e di ritorno alla vita. Si può e si deve fare, in sicurezza e con buonsenso. Riapriamo l'Arena, riapriamo l'Italia, torniamo alla vita". Lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. (ANSA).