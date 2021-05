ANSA-BOX/Giorgia Meloni si racconta, ecco in che cosa credo

(di Francesco Bongarrà) (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Dall'infanzia alla Garbatella all'impegno da teenager in politica affiancato da lavori da baby sitter e barman che sfocia, a solo 21 anni, in un approdo nelle Istituzioni con l'elezione al consiglio provinciale di Roma e la porta ad essere, a 31 anni, il più giovane ministro nella storia della Repubblica italiana. Guidando Fdi, (per i sondaggi il terzo partito in Italia e l'unico all'opposizione di Mario Draghi), ed i Conservatori e Riformisti europei (la "famiglia politica" che riunisce 40 partiti europei ed extraeuropei), è l'unico leader politico donna in un panorama politico ai cui vertici sono gli uomini a farla da padroni. In "Io sono Giorgia", Giorgia Meloni si racconta in prima persona. E dice chi è, in cosa crede, e come è arrivata fin qui. In un percorso che, dice lei stessa, si basa tutto su una sfida: "In un mondo nel quale tutti puntano a diventare qualcuno, la sfida che ho imposto alla mia vita è riuscire a rimanere me stessa, costi quel che costi". Nel volume, in libreria, da domani Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l'assenza del padre; della sua passione viscerale per la politica; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d'amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l'Italia e per l'Europa. Ma affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la maternità, l'identità e la fede.

Voglio che chi dovesse scegliere di votarmi, di sostenermi, di credere in me, in futuro, lo faccia consapevolmente, conoscendomi per quello che sono", scrive Meloni nell'appassionata introduzione di un libro che, aggiunge, arriva ad un "punto di snodo" della sua vita. "Abbastanza avanðti da poter incidere, ma non ancora libera dal rischio di perdermi", dice, promettendo di raccontarsi "senza trucchi, senza inganni".

Un viaggio nell'identità, nei valori, nel passato che diventa presente e sogna il futuro, raccontato da una donna messa dal 'Times' nel gotha delle personalità più influenti dell'Europa che non ha paura nel restare, da sola, all'opposizione di "SuperMario" Draghi. "Un Draghi patriota - sottolinea - potrà sempre contare su Fratelli d'Italia, anche dall'opposizione. Un Draghi garante di interessi diversi da quelli dell'Italia invece troverà FDI a sbarrargli la strada". (ANSA).