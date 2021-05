Coppia rimpatriata da India, anche marito ha Covid

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Positivo al Coronavirus anche il marito della coppia di Campi Bisenzio (Firenze), Enzo Galli, rimpatriata ieri sera con un volo sanitario dopo essere rimasta bloccata in India una settimana in piena emergenza Covid.

Entrambi i coniugi sono ricoverati all'ospedale fiorentino di Careggi. "Siamo arrivati questa notte finalmente in Italia ed è stato il momento più bello della nostra vita - dice Simonetta Galli -. Ci troviamo a Careggi, io a malattie infettive con l'ossigeno" e "mio marito Enzo in terapia subintensiva, sta molto male anche lui. Siamo felici perché la bimba è al Meyer, dove farà la sua quarantena e sta bene".

"Purtroppo abbiamo avuto dei blocchi respiratori e non è facile ancora - ha aggiunto Simonetta Galli in un messaggio dal letto di ospedale -. Anche se la situazione rimane abbastanza grave e impegnativa i medici ci hanno detto che siamo arrivati in tempo a casa per cui adesso c'è solo da lottare. I nostri ospedali italiani sono per noi veramente una carezza e siamo sotto le cure più attente. Grazie di tutto". (ANSA).