Testa di orso di Leonardo all'incanto per 9-13 milioni

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - È stimato fra 9 e oltre 13 milioni di euro il valore di una 'Testa di orso' disegnata da Leonardo Da Vinci, che verrà battuta all'asta da Christie's l'8 luglio a Londra. L'opera è stata realizzata in punta d'argento su carta preparata, una tecnica che Leonardo imparò dal suo maestro Verrocchio, come spiega la casa d'aste, ricordando che si tratta di uno dei suoi pochi schizzi rimanenti ancora in mani private, e che rappresenta un prezioso esempio del suo interesse scientifico e della sua sensibilità verso il mondo naturale. La 'Testa d'orso', di forma quadrata, 7 centimetri per lato, reca in basso a sinistra la firma del genio rinascimentale.

Verrà esposta nelle gallerie di Christie's a New York. (ANSA).