Sudafrica, scelto fra le proteste il nuovo re degli Zulu

IL CAIRO, 08 MAG - Il figlio maggiore del defunto re degli zulu del Sud Africa, Goodwill Zwelithini, è stato scelto come successore al trono concludendo per ora un'aspra faida familiare per la successione. Lo segnala il sito della Bbc.

Il principe Misizulu, 46 anni, è stato nominato re nel testamento della regina zulu Mantfombi Dlamini-Zulu - sua madre e reggente - morta inaspettatamente la scorsa settimana.

Durante la lettura del testamento avvenuta ieri sera al Palazzo reale di KwaKhangelamankengane e trasmessa in televisione alcuni membri della famiglia hanno espresso apertamente la loro disapprovazione e il principe Misizulu è stato portato via dalla sicurezza armata. Gli Zulu sono il più grande gruppo etnico del Sud Africa e i loro re non hanno potere politico formale ma grande influenza su milioni di persone.

