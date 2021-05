Scozia: Snp vince, ma manca la maggioranza assoluta

(ANSA) - LONDRA, 08 MAG - Quarta vittoria elettorale consecutiva per gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al Parlamento di Edimburgo. Secondo i calcoli della Bbc, i secessionisti, che miravano a questo obiettivo per dare maggior forza alla richiesta di un referendum bis sull'addio a Londra finora negato dal governo centrale di Boris Johnson, ottengono 63 seggi come nel 2016. Sufficienti a garantirsi anche la guida del prossimo governo locale, ma non a toccare quota 65 che avrebbe dato loro il 50% più uno dell'assemblea. (ANSA).