Milano: Occhiuto, speriamo che Albertini ci ripensi

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Forza Italia aveva salutato con favore la possibile candidatura di Albertini, speriamo ci ripensi e decida di candidarsi a Milano dove è già stato un ottimo sindaco". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Studio 24", su RaiNews24. "Il centrodestra ha dimostrato in passato di poter vincere in tutte le Regioni. Ovunque si è votato ha vinto scegliendo candidati graditi dagli elettori. Sarà così anche stavolta nelle città dove si voterà e anche in Calabria".

(ANSA).