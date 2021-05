Allevatore freddato con una fucilata al volto nel Sassarese

(ANSA) - NULE, 07 MAG - Un allevatore di 77 anni, Francesco Dessena, è stato ucciso nella tarda serata di ieri nelle campagne di Nule, nel Sassarese. L'uomo è stato freddato con un colpo di fucile al volto. A ritrovare il cadavere nell'ovile di sua proprietà sono stati i figli: non avendolo visto rientrare a casa, sono andati nei terreni che ospitano l'allevamento e l'hanno trovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bono e del Reparto operativo del comando provinciale, il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, e il medico legale.

La vittima non sarebbe in alcun modo riconducibile ai fatti di sangue più recenti di cui è stato teatro il paese e l'intera area del Goceano, regione storica della Sardegna al confine tra provincia di Sassari e provincia di Nuoro. (ANSA).