Grecia: nuovi scioperi e proteste contro riforma del lavoro

(ANSA) - ATENE, 06 MAG - Una serie di scioperi e di proteste di piazza è prevista per oggi in Grecia, per la seconda volta in una settimana, contro la riforma del lavoro voluta dal governo conservatore che introduce la flessibilità degli orarie regolamenta lo smart working.

Manifestazioni attese ad Atene e nelle altre principali città greche, dove si prevede il blocco dei trasporti, con l'eccezione degli autobus nella capitale, compresi i traghetti. Fermi anche molti uffici pubblici. Diversi voli sono già stati annullati e riprogrammati per lo sciopero dei controllori di volo. (ANSA).