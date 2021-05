FI: Tajani, famiglia non esiste senza figli e va difesa

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste. Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità, ad esempio nel Recovery plan presentato dal governo italiano a Bruxelles c'è una parte consistente sugli asili nido.

Noi continuiamo ad andare in quella direzione". L'ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani nella conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma.

"Nel documento del nostro dipartimento c'è anche una parte sulla tutela delle donne contro la violenza - ha aggiunto - perché la maternità significa anche rispetto della donna. La donna non è una fattrice, si realizza pienamente con la maternità e noi dobbiamo tutelare il ruolo della donna nella società permettendole contemporaneamente di essere madre e di realizzarsi nel lavoro". (ANSA).