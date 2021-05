M5s: Rousseau, va eletta governance collegiale

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il M5s ad "oggi non è in grado di esprimere alcuna volontà e chiunque decida di impegnare il Movimento rispetto a qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, parla a titolo personale almeno fino a che non sarà eletta, con le modalità previste in Statuto, la nuova governance collegiale paritaria a 5 componenti, chiamata Comitato direttivo". Lo afferma l'Associazione Rousseau. (ANSA).