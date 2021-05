Cc ucciso: ergastolo per Elder e Hjorth

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth. E' quanto deciso dalla Prima Corte d'Assise di Roma, dopo oltre 13 ore di camera di consiglio, al termine del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Dopo la lettura della sentenza la vedova di Cerciello, Rosa Maria Esilio, è scoppiata in lacrime ed ha abbracciato i parenti del militare dell'Arma. (ANSA).