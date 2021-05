Arriva lo scontro fra titani, Godzilla vs Kong

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La necessità di proteggere l'ecosistema e le sue creature ma anche la reazione della natura, anche nelle sue forme più distruttive, all'arroganza umana, sono fra i temi centrali e quanto mai attuali, che emergono in un trionfo di action, sorprese, effetti speciali e omaggi a un genere cult come i kaiju eiga (film sui mostri giganti), in Godzilla vs Kong di Adam Wingard. L'adventure action fantasy, in arrivo in Italia dal 6 maggio con Warner Bros per l'acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity, ha già incassato nel mondo oltre 415 milioni di dollari. Un successo che rilancia la popolarità del Monsterverse, la saga, della quale Godzilla vs Kong è il quarto capitolo (già si parla anche di un quinto, ndr), avviata dalla Legendary nel 2014 con Godzilla e proseguita con Kong: Skull Island (2017) e Godzilla: King of the Monsters (2019). Fra gli interpreti tornano, Millie Bobby Brown e Kyle Chandler in un cast che comprende Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Demian Bichir e la piccola Kaylee Hottle, bimba non udente nella vita che si cala nei panni di Jia, bambina con la stessa disabilità nella storia, che ha stretto un legame particolarmente forte con Kong. Il film inizia con il ritorno scioccante di Godzilla: uscito dal terzo film come un salvatore, viene di nuovo annoverato come nemico, dopo un suo attacco alla città di Pensacola, con tanto di distruzione e energia nucleare scatenate tra i grattacieli.

In parallelo ritroviamo Kong sulla Skull island, dove è stato creato dalla Monarch, organizzazione di scienziati e ricercatori, un ecosistema naturale controllato che lo confina. Pur con una trama che a volte si dirama in troppi rivoli, Godzilla vs Kong riesce a intrattenere, regalando avvincenti scene di combattimento tra i due 'mostri' e scenari mozzafiato, girati tra Hawaii e il Queensland in Australia. Senza contare 'l'irruzione' di un altra gigantesca creatura (da scoprire vedendo il film) simbolo del genere. (ANSA).