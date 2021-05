Von der Leyen, superate 150 milioni di vaccinazioni in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - "La campagna vaccinale sta guadagnando velocità in tutta l'Ue: abbiamo appena superato 150 milioni" di immunizzazioni, "un quarto di tutti gli europei ha avuto la prima dose". Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen su Twitter, ribadendo: "Avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell'Ue per luglio". (ANSA).