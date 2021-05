Rai: Fornaro, separare potere indirizzo da gestione azienda

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "La via maestra per superare l'incestuoso rapporto tra i partiti e la Rai è quello di separare il potere di indirizzo politico-culturale dalla gestione quotidiana dell'azienda. La soluzione, contenuta in una proposta di legge a mia prima firma presentata da tempo, è quella di scegliere per la Rai il sistema duale che prevede un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione. Soltanto attraverso questa separazione si può arrivare a una vera svolta nella Rai e risolvere alla radice l'eccesso di presenza dei partiti (non tutti a onor del vero) nella gestione quotidiana dell'azienda". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. (ANSA).