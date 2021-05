Omofobia:Ostellari,pronto testo Lega, tutele più ampie

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "E' pronto un testo della Lega che mira a tutelare tutte le persone più vulnerabili, ampliando la sfera rispetto al testo Zan. Si prevede un'aggravante che aumenta le pene per tutti i reati commessi nei confronti delle persone più deboli", prendendo in cosiderazione "dalla disabilità fino all'orientamento sessuale. Dà un contributo tecnico importante nelle parti in cui il ddl Zan viene criticato non solo dalla Lega ma anche da parte della sinistra e delle associazioni femministe". Così all'ANSA il presidente della commissione Giustizia al Senato Andrea Ostellari (Lega) interpellato sull'iter del ddl Zan. (ANSA).