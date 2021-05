Omofobia:Cirinnà(Pd),si porti ddl Zan direttamente in Aula

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Il ddl Zan è all'ultimo punto dell'ordine dei lavori della commissione giustizia in plenaria giovedì, questo dimostra la volontà di non volerlo discutere. E' difficile, infatti, che si arrivi all'ultimo punto. Il presidente Ostellari prima si è opposto alla calendarizzazione, poi si è autonominato relatore. Questo stillicidio rischia di durare all'infinito e noi non possiamo accettarlo". Lo dice la senatrice dem Monica Cirinnà interpellata sull'iter in commissione del ddl Zan.

"Dopo il meraviglioso impegno del segretario Letta, serve una decisione politica e a mio avviso c'è una sola strada: come si è fatto con le unioni civili, se la commissione resta un pantano, bisognerà portare direttamente il testo in Aula con un accordo di maggioranza". Cirinnà ricorda, infatti, che "c'è una maggioranza che ha già approvato il testo alla Camera, compreso un pezzo di FI. Basta ricostruire, laddove ce ne siano le condizioni, quell'accordo in Senato". (ANSA).