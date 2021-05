1 maggio: Ostellari, Fedez? Lo candideranno alle elezioni

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Fedez? Non mi stupirebbe di vederlo candidato alle prossime elezioni. Non sono in grado di dirlo se dopo il Movimento 5 Stelle arrivasse il Movimento 5 Ferragni, io questo non lo escludo e gli auguro buona fortuna". A dirlo il senatore della Lega Andrea Ostellari rispondendo alle domande degli speaker de Il Morning Show in onda su Radio Cafè Alberto Gottardo ed Emiliano Pirri.

Sui rapporti con il parlamentare del Pd Alessandro Zan l'esponente leghista ha aggiunto: "Io e Zan siamo padovani e non ci diamo le spalle. Non abbiamo avuto occasione di recente di incontrarci, però questo non esclude che si possa fare. Anzi, tendo la mano e mi piacerebbe che il dibattito fosse aperto, per fare una legge utile per tutti non solo per una parte" ha affermato Ostellari che ha aggiunto: "Anzi se mettete a disposizione il vostro studio lo facciamo in diretta radiofonica". (ANSA).