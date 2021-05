Ministro Francia paragona ex-BR ai terroristi Bataclan

(ANSA) - PARIGI, 02 MAG - Il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, ha paragonato oggi gli ex terroristi italiani per i quali comincerà la procedura di estradizione, ai jihadisti del massacro del Bataclan.

Rispondendo a una domanda di RTL sulla difesa della dottrina Mitterrand da parte del leader dell'estrema sinistra Jean-Luc Melenchon, Dupond-Moretti ha detto: "Noi avremmo accettato che uno dei terroristi del Bataclan, ad esempio, se ne fosse andato a vivere 40 anni, tranquillamente, in Italia? Sì o no? Cosa dice il signor Melenchon? Questo è il vecchio gauchismo, con una moralità curiosa...". (ANSA).