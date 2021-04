Bankitalia:Covid aumenta divario famiglie, rischi contenuti

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La crisi Covid pesa in maniera differente sulle famiglie italiane aumentando "le disuguaglianza" dei redditi a seconda dell'effetto della pandemia sull'attività lavorativa di ciascuno ma anche dopo la scadenza delle misure di sostegno e delle moratorie, l'impatto sulle famiglie più vulnerabili, che hanno debiti, non dovrebbe determinare forti rischi. E' quanto afferma Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui anche nel caso la ripresa non dovesse materializzarsi come sperato il debito a rischio resterebbe "su valori contenuti rispetto all'ultima crisi". (ANSA).